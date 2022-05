LIVE Sonego-Ruud 2-6 7-6 6-1 4-6 3-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il torinese sogna, ma viene rimontato dal norvegese (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Differenze di tennis: 39-21 il conteggio vincenti-gratuiti di Ruud, 62-47 quello di Sonego. Che, da quando le condizioni hanno reso tutto più lento sul campo, si è ritrovato in balia del norvegese, superiore anche sulla seconda (63%-44% di punti vinti; pari con prime in campo e punti con la prima, 70% e 73%). Sarà dunque Ruud a sfidare Hurkacz agli ottavi di finale, e per l’Italia rimane il solo Jannik Sinner nel tabellone maschile. Vince Casper Ruud con la prima sulla T, 6-2 6-7(3) 1-6 6-4 6-3 e ci va lui agli ottavi di finale dopo tre ore e 24 minuti di gioco. 40-15 Due match ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude dunque qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Differenze di tennis: 39-21 il conteggio vincenti-gratuiti di, 62-47 quello di. Che, da quando le condizioni hanno reso tutto più lento sul campo, si è ritrovato in balia del, superiore anche sulla seconda (63%-44% di punti vinti; pari con prime in campo e punti con la prima, 70% e 73%). Sarà dunquea sfidare Hurkacz agli ottavi di finale, e per l’Italia rimane il solo Jannik Sinner nel tabellone maschile. Vince Caspercon la prima sulla T, 6-2 6-7(3) 1-6 6-4 6-3 e ci va lui agli ottavi di finale dopo tre ore e 24 minuti di gioco. 40-15 Due match ...

