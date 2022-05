LIVE Sollevamento pesi | Europei 2022 in DIRETTA | Giulia Imperio punta in alto nei -49 kg

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNALE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladell’Europeo didi Tirana. Questa sera, a partire dalle ore 20, andrà in scena la gara femminile della categoria -49kg, con grandi sogni in chiave azzurra grazie alla giovanissima e talentuosissima. La nazionale Italiana si presenta a Tirana con l’obiettivo di migliorare le tre medaglie di totale (quindi non considerando quelle di specialità) ottenute l’anno scorso a Mosca. In Albania andrà in scena una rassegna continentale si importante, ma non ancora valevole per il ranking di qualificazione verso i Giochi di Parigi 2024, e sarà il primo apmento con il cambio di categorie, che vedrà coinvolti ...