LIVE Sinner-McDonald 6-3 5-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’americano si assicura di disputare il tie-break (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 McDonald SI assicura DI disputare IL TIE-break! 40-15 Diritto a sventaglio lungo dell’americano. 40-0 Servizio e diritto di McDonald. 30-0 Chiusura a rete di McDonald e 16^ vincente. 15-0 TERMINA LUNGO IL DIRITTO DIAGONALE IN RECUPERO! 5-5 Sinner TORNA IN PARITA’! 40-30 Risposta profonda di McDonald. 40-15 DIRITTO A VOLO DI Sinner DOPO IL RECUPERO DI McDonald! 30-15 Largo il diritto diagonale di Sinner dopo il rovescio. 30-0 Ace esterno dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto di Sinner. 12.53 Fisioterapista di nuovo in campo per l’italiano. 4-5 ARRIVA IL break DI ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6SIDIIL TIE-! 40-15 Diritto a sventaglio lungo del. 40-0 Servizio e diritto di. 30-0 Chiusura a rete die 16^ vincente. 15-0 TERMINA LUNGO IL DIRITTO DIAGONALE IN RECUPERO! 5-5TORNA IN PARITA’! 40-30 Risposta profonda di. 40-15 DIRITTO A VOLO DIDOPO IL RECUPERO DI! 30-15 Largo il diritto diagonale didopo il rovescio. 30-0 Ace esterno dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto di. 12.53 Fisioterapista di nuovo in campo per l’italiano. 4-5 ARRIVA ILDI ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-McDonald 6-3 2-3 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’americano è avanti nel 2° set - #Sinner-McDonald… - zazoomblog : LIVE – Sinner-McDonald 5-3 terzo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-McDonald #terzo #turno… - zazoomblog : LIVE Sinner-McDonald 3-2 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’italiano conduce il primo set - #Sinner-McDonald #Roland… - Eurosport_IT : Pronti a sostenere Jannik Sinner? ?????? Segui il match contro Mcdonald LIVE su @discoveryplusIT ed… - sportface2016 : #RolandGarros | Jannik #Sinner va alla caccia degli ottavi di finale contro l'americano Mackenzie #McDonald: segui… -