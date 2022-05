LIVE – Sinner-McDonald 6-3 2-3, terzo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 28 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-McDonald, incontro valevole per il terzo turno del Roland Garros 2022. I due s’incontrano nuovamente dopo la finale del torneo Atp 500 di Washington dello scorso inizio agosto. In quell’occasione l’altoatesino riuscì ad imporsi in tre set conquistando il titolo (fino ad oggi) più prestigioso della propria carriera. Sul rosso sarà Jannik a partire nettamente con i favori del pronostico. Occhio però al giovane americano. Nelle sue prime due uscite ha sbarrato la strada prima al nostro Franco Agamenone e poi al georgiano Basilashvili. L’azzurro arriva dalla dispendiosa maratona di quasi quattro ore vinta contro lo spagnolo Carballes Baena. In caso di un ulteriore successo, raggiungerebbe la ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel. I due s’incontrano nuovamente dopo la finale del torneo Atp 500 di Washington dello scorso inizio agosto. In quell’occasione l’altoatesino riuscì ad imporsi in tre set conquistando il titolo (fino ad oggi) più prestigioso della propria carriera. Sul rosso sarà Jannik a partire nettamente con i favori del pronostico. Occhio però al giovane americano. Nelle sue prime due uscite ha sbarrato la strada prima al nostro Franco Agamenone e poi al georgiano Basilashvili. L’azzurro arriva dalla dispendiosa maratona di quasi quattro ore vinta contro lo spagnolo Carballes Baena. In caso di un ulteriore successo, raggiungerebbe la ...

