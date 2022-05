LIVE Sinner-McDonald 2-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: equilibrio sul Simonne-Mathieu! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Palla corta vincente dell’italiano. 15-15 Servizio e rovescio dello statunitense. 0-15 PASSANTE DI Sinner DI DIRITTO! 2-1 Game a zero del classe 2001. 40-0 Prima al corpo di Sinner. 30-0 Altro vincente dopo il diritto diagonale. 15-0 Vincente di diritto di Sinner dopo l’accelerazione incrociata. 1-1 Game facile anche per lo statunitense. 40-15 Errore in uscita dal servizio del #60 al mondo. 40-0 Diritto lungo del classe 2001. 30-0 Passante di rovescio di McDonald dopo la palla corta. 15-0 Lunga la risposta di Sinner. 1-0 Buon game in avvio dell’italiano. 40-15 Errore di diritto di McDonald. 30-15 Passante in rete di rovescio dell’americano. 15-15 Servizio e diritto del classe 2001. 0-15 Doppio fallo in ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Palla corta vincente dell’italiano. 15-15 Servizio e rovescio dello statunitense. 0-15 PASSANTE DIDI DIRITTO! 2-1 Game a zero del classe 2001. 40-0 Prima al corpo di. 30-0 Altro vincente dopo il diritto diagonale. 15-0 Vincente di diritto didopo l’accelerazione incrociata. 1-1 Game facile anche per lo statunitense. 40-15 Errore in uscita dal servizio del #60 al mondo. 40-0 Diritto lungo del classe 2001. 30-0 Passante di rovescio didopo la palla corta. 15-0 Lunga la risposta di. 1-0 Buon game in avvio dell’italiano. 40-15 Errore di diritto di. 30-15 Passante in rete di rovescio dell’americano. 15-15 Servizio e diritto del classe 2001. 0-15 Doppio fallo in ...

