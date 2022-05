(Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.12 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 21.10 Ecco il riepilogo del match: PRO-AN5-2 PRO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, G. Zalanki 1, P. Figlioli, A. Younger, G. Cannella, N. Presciutti 1, G. Echenique 1, A. Ivovic 1, A. Velotto, M. Aicardi, B. Hallock, T. Negri. All. Sukno AN: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti, N. Constantin Bicari, D. Lazic, B. Vapenski, V. Renzuto Iodice 1, T. Gianazza, J. Alesiani, S. Luongo, E. Di Somma 1, N. Gitto, M. Gianazza. All. Bovo Arbitri: Frauenfelder e Severo Parziali: 1-0 1-0 3-2 Spettatori 700 circa. Superiorità numeriche: ...

unmareimmenso : questi pervertiti che hackerano sarebbero da prendere a calci nei coglioni! — Che poi a che pro? Boh.. - zazoomblog : LIVE Pro Recco-Brescia Finale Playoff pallanuoto in DIRETTA: si assegna lo scudetto in gara-3! - #Recco-Brescia… - na8na10 : imagina dar 9 pra date a live 4 e 1 pro bojji - popmarcos : Dei rage e fui pro Fall Guys kkkk - svnshinelouiis : DENISE — è vero raga ormai sono diventata una pro -

OA Sport

De Chile 23:30 ECUADOR LIGA- PRIMA FASE Gualaceo - Aucas 1 - 4 (Finale) Mushuc Runa - Dep. Cuenca 20:00 Orense - Guayaquil City 22:30 EGITTO PREMIER LEAGUE Ghazl El Mahallah - El Gaish 16:00 ...La Championshipdurerà tre settimane ed il calendario è il seguente: Sabato, 4 giugno: ... 26 giugno: Play - off per il terzo posto & Finale L'evento sarà trasmesso instreaming sui canali ... LIVE Pro Recco-Brescia 5-2, Finale Playoff pallanuoto in DIRETTA: i liguri ritrovano lo Scudetto trionfando in gara 3 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pallanuoto, Finale Scudetto, Pro Recco-Brescia, la cronaca di gara 2 Buonasera amiche e amici di OA Sport, e benvenute alla DIRETTA LIVE testuale di Pro Recco ...Torna HDcafè, l’appuntamento del venerdì pomeriggio del palinsesto di HDblog. Come al solito vi aspettiamo puntuali per le 15:30 con il commento alle principali notizie e stranezze degli ultimi giorni ...