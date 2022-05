LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 71-57, Playoff Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange piazza l’allungo, Sassari fatica a rimanere a contatto (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia l’ultimo quarto! Finisce anche il terzo quarto: al Mediolanum Forum di Assago l’Olimpia Milano conduce per 71-57, piazzando forse l’allungo decisivo per la vittoria. Ma mancano ancora 10?, dove la Dinamo Sassari vorrà sicuramente vendere cara la pelle. 71-57 Stefano Gentile con la penetrazione a fil di sirena! 71-55 Ricci non fallisce i due liberi a disposizione, +16 e massimo vantaggio Milano! 69-55 Palleggio, arresto e tiro ben eseguito da Devon Hall! 67-55 Diop perfetto ai liberi: 2/2 e -12 Sassari, gli ospiti provano a rientrare! 67-53 1/2 per Baldasso dalla lunetta, +14 Armani Exchange con poco più di un minuto da ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia l’ultimo quarto! Finisce anche il terzo quarto: al Mediolanum Forum di Assago l’conduce per 71-57,ndo forsedecisivo per la vittoria. Ma mancano ancora 10?, dove lavorrà sicuramente vendere cara la pelle. 71-57 Stefano Gentile con la penetrazione a fil di sirena! 71-55 Ricci non fallisce i due liberi a disposizione, +16 e massimo vantaggio! 69-55 Palleggio, arresto e tiro ben eseguito da Devon Hall! 67-55 Diop perfetto ai liberi: 2/2 e -12, gli ospiti provano a rientrare! 67-53 1/2 per Baldasso dalla lunetta, +14 Armanicon poco più di un minuto da ...

