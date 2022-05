LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 50-42, Playoff Serie A basket in DIRETTA: padroni di casa in gestione, gli ospiti provano a rimanere a contatto (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-51 Hines raccoglie il salvataggio della Dinamo e segna dal pitturato, +4 Armani Exchange! 53-51 2/2 per Bendzius dalla lunetta, Sassari rimane a -2! 53-49 Ci pensa Gigi Datome dall’arco a chiudere il parziale degli ospiti, dando all’Olimpia il primo canestro della ripresa! 50-49 Bilan appoggia al tabellone dopo la stoppata di Kyle Hines, -1 Sassari e parziale aperto 9-0! 50-47 Bomba di Robinson in transizione, con un break micidiale di 5-0 della Dinamo! Coach Messina è infuriato e chiama immediatamente time-out. 50-44 Bilan alza la parabola e segna in appoggio, primo canestro della ripresa della Dinamo (e 10 punti per il croato). Inizia il terzo quarto! Le due squadre sono ritornate sul ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55-51 Hines raccoglie il salvataggio dellae segna dal pitturato, +4 Armani Exchange! 53-51 2/2 per Bendzius dalla lunetta,rimane a -2! 53-49 Ci pensa Gigi Datome dall’arco a chiudere il parziale degli, dando all’il primo canestro della ripresa! 50-49 Bilan appoggia al tabellone dopo la stoppata di Kyle Hines, -1e parziale aperto 9-0! 50-47 Bomba di Robinson in transizione, con un break micidiale di 5-0 della! Coach Messina è infuriato e chiama immediatamente time-out. 50-44 Bilan alza la parabola e segna in appoggio, primo canestro della ripresa della(e 10 punti per il croato). Inizia il terzo quarto! Le due squadre sono ritornate sul ...

