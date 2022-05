LIVE MotoGP, GP Italia 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP3 al Mugello, Aleix Espargarò sfida le Ducati (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.43 Per quanto visto nella giornata di ieri l’equilibrio regna sovrano al Mugello con le Ducati che, tuttavia, fanno la voce grossa. Ben sei moto di Borgo Panigale sono nelle prime otto posizioni, ma il miglior tempo della classifica combinata l’ha messo a segno Aleix Espargarò, che conferma di essere in un vero e proprio “magic moment”. Alle sue spalle Francesco Bagnaia e Jack Miller, ma si sono segnalati anche Johann Zarco, Enea Bastianini, e il duo del team Mooney VR46 con Luca Marini e Marco Bezzecchi 9.40 LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI FP1-FP2 1 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’47.070 12 1’45.891 172 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 1’47.070 8 1’45.940 17 0.049 0.049 3 43 J.MILLER ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.43 Per quanto visto nella giornata di ieri l’equilibrio regna sovrano alcon leche, tuttavia, fanno la voce grossa. Ben sei moto di Borgo Panigale sono nelle prime otto posizioni, ma il miglior tempo della classifica combinata l’ha messo a segno, che conferma di essere in un vero e proprio “magic moment”. Alle sue spalle Francesco Bagnaia e Jack Miller, ma si sono segnalati anche Johann Zarco, Enea Bastianini, e il duo del team Mooney VR46 con Luca Marini e Marco Bezzecchi 9.40 LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI FP1-FP2 1 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’47.070 12 1’45.891 172 63 F.BAGNAIA ITALenovo Team1’47.070 8 1’45.940 17 0.049 0.049 3 43 J.MILLER ...

