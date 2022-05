LIVE MotoGP | GP Italia 2022 in DIRETTA | si riparte dopo la bandiera rossa | tutti a caccia della pole position

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI MONACO DI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00 -8 minuti: Nakagami secondo a 495 millesimi terzo Zarco a 731, poi Bezzecchi a 1.080. Migliorano, Bagnaiaun brutto primo giro è da record nel T1 per 317 millesimi -9 minuti: il primo tempoQ2 lo fissa Bezzecchi in 1:50.276 ma ora è Di Giannantonio in vetta in 1:49.124 -10 minuti: Marquez torna subito ai box, problemi fisici o alla moto? -11 minuti: i piloti si lanciano per il primo giro, vedremo chi emergerà da questa lotteria! -12 minuti: torna in azione anche Marquezla botta di prima, si parte per la Q2! 14.46 SEMAFORO VERDE!!LA Q2!!!!!!!!!! 14.45 Tra un minuto si ...