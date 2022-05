LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: Foggia senza rivali, terzo posto per Migno. Alle 12.35 le qualifiche (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DI MOTOGP AL MUGELLO Alle 9.55, 13.30 E 14.10 9.53 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE per quanto riguarda la Moto3. Appuntamento Alle 12.15 per la Q1. Un saluto a tutti! 9.50 Ottimi segnali da parte degli Italiani, mentre Foggia appare veramente superiore alla concorrenza con un passo impressionante. Il #7 di Leopard ha tutte le carte in regola per confermarsi anche nelle qualifiche che vivremo questo pomeriggio. 9.47 Foggia, Migno, Moreia, Guervara, Rossi, Masià, McPhee, Holgado, Suzuki, Oncu, Garcia, Odgen, Nepa e Tatay ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 EDI MOTOGP AL MUGELLO9.55, 13.30 E 14.10 9.53 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questaper quanto riguarda la. Appuntamento12.15 per la Q1. Un saluto a tutti! 9.50 Ottimi segnali da parte deglini, mentreappare veramente superiore alla concorrenza con un passo impressionante. Il #7 di Leopard ha tutte le carte in regola per confermarsi anche nelleche vivremo questo pomeriggio. 9.47, Moreia, Guervara, Rossi, Masià, McPhee, Holgado, Suzuki, Oncu, Garcia, Odgen, Nepa e Tatay ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota del Team #Leopard ha preceduto la #KTM di #DanielHolgado - https://t.… - motograndprixit : #Moto3 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota del Team #Leopard ha preceduto la #KTM di #DanielHolgado - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Italia 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP3 - #Moto3 #Italia #DIRETTA: #bandiera - infoitsport : LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Italia 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Italia #DIRETTA: #qualifiche -