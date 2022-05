LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: Foggia a caccia della pole, ultimi giri per tutti (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 13.09 Sesto posto per Foggia, si migliora il nostro connazionale nonostante l’assenza di scia. McPhee resta leader su Rossi e Masià. 13.07 McPhee! Il britannico strappa la pole provvisoria al nostro Rossi, mentre Foggia è al momento nono alle spalle del già citato Guevara. 13.05 Rossi in vetta in 1.57.450. Italia subito protagonista in casa, ma attenzione a Guevara che anche nella FP3 è stato uno dei migliori. 13.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. tutti sono già presenti sul tracciato, uno dei più lunghi con quasi due minuti di percorrenza con le Moto3. 13.00 Bandiera verde! ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 13.09 Sesto posto per, si migliora il nostro connazionale nonostante l’assenza di scia. McPhee resta leader su Rossi e Masià. 13.07 McPhee! Il britannico strappa laprovvisoria al nostro Rossi, mentreè al momento nono alle spalle del già citato Guevara. 13.05 Rossi in vetta in 1.57.450.subito protagonista in casa, ma attenzione a Guevara che anche nella FP3 è stato uno dei migliori. 13.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.sono già presenti sul tracciato, uno dei più lunghi con quasi due minuti di percorrenza con le. 13.00 Bandiera verde! ...

