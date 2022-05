LIVE Moto2, GP Italia 2022 in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la Q1 (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.20 Chantra detta il passo in 1.53.123! Pasini è al secondo posto. Attendiamo altri riferimenti cronometrici 15.18 bandiera verde! Scatta la Q1 15.17 Ricordiamo come sempre il format delle qualifiche. I migliori quattro della Q1 passano alla seconda decisiva sessione e raggiungono i 14 già qualificati dopo la terza sessione di libere. 15.14 Al momento il meteo non sembra essere peggiorato rispetto agli ultimi minuti. Attendiamo il via della Q1 del GP d’Italia. 15.11 Prosegue il post qualifiche della MotoGP. Prima pole-position per Fabio Di Giannantonio davanti a Bezzecchi e Marini. 15.09 Presente nel gruppo anche Mattia Pasini che torna con la ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.20 Chantra detta il passo in 1.53.123! Pasini è al secondo posto. Attendiamo altri riferimenti cronometrici 15.18la Q1 15.17 Ricordiamo come sempre il format delle qualifiche. I migliori quattro della Q1 passano alla seconda decisiva sessione e raggiungono i 14 già qualificati dopo la terza sessione di libere. 15.14 Al momento il meteo non sembra essere peggiorato rispetto agli ultimi minuti. Attendiamo il via della Q1 del GP d’. 15.11 Prosegue il post qualifiche della MotoGP. Prima pole-position per Fabio Di Giannantonio davanti a Bezzecchi e Marini. 15.09 Presente nel gruppo anche Mattia Pasini che torna con la ...

