LIVE Liverpool-Real Madrid 0-1 | Finale Champions League 2022 in DIRETTA | Vinicius Junior sblocca la partita!

(Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Sinistro di Salah, vola Courtois a deviare il pallone. 62? Giallo per Fabinho, fallo a centrocampo. 60? Ilc’è sempre, nonostante fosse sotto nel piano del gioco. 58? Goooooooooooooooooooooooool,ssssssssssssssssss, clamorosa azione perfetta che porta al cross di Valverde perche in spaccata segna,rpool-1-0. 56? Si scaldano gli animi negli spalti. 54? Scontro tra Luis Diaz e Militao, niente di grave. 52? Cominciano a scaldarsi gli uomini delle panchine. 50?rpool che comanda sempre il gioco,che prova a ripartire in contropiede. 48? Ritmi altissimi in questo secondo tempo. 46? ...