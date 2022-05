LIVE Liverpool-Real Madrid 0-1, Finale Champions League 2022 in DIRETTA: Vinicius Jr firma la rete della vittoria dei Blancos. Pagelle e highlights (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95? Finisce qui, LIVErpool-Real Madrid 0-1. I Blancos VINCONO LA QUATTORDICESIMA Champions League! 93? Fuori Vinicius JR, dentro Rodrygo nel Real Madrid. 91? Sinistro di Camavinga che finisce fuori. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Fuori Modric, dentro Ceballos per il Real Madrid. 86? Dentro Camavinga, fuori Valverde nel Real Madrid. 84? MOSTRUOSO Courtois che salva ancora su Salah a botta sicura. 82? Keita con il destro manda altissimo da buona posizione. 80? Salah tira e trova la deviazione di Diogo Jota, Courtois sembra insuperabile. 78? Real ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA95? Finisce qui,rpool-0-1. IVINCONO LA QUATTORDICESIMA! 93? FuoriJR, dentro Rodrygo nel. 91? Sinistro di Camavinga che finisce fuori. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Fuori Modric, dentro Ceballos per il. 86? Dentro Camavinga, fuori Valverde nel. 84? MOSTRUOSO Courtois che salva ancora su Salah a botta sicura. 82? Keita con il destro manda altissimo da buona posizione. 80? Salah tira e trova la deviazione di Diogo Jota, Courtois sembra insuperabile. 78?...

