LIVE Liverpool-Real Madrid 0-0 | Finale Champions League 2022 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?la ripresa! 22.30 Primo tempo assolutamente spettacolare,rpool che comanda il gioco e va vicino due volte alla rete prima con Salah e poi con Mané che trova il palo. Benzema segna ma è in posizione irregolare. A tra poco per il48? Finisce il primo tempo,rpool-0-0. 46? Fuorigioco confermato. 45? Var in corso, Benzema aspetta la decisione. 43? Rete in fuorigioco di Benzema. 41? Tiro largo di Henderson da fuori. 39?rpool che comanda stabilmente il gioco. 37? Partita molto intensa, ma non ci sono tanti falli a centrocampo. 35? Colpo di testa di Salah che viene fermato da Courtois. 33? Benzema per Vinicius, anticipato il ...