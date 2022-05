LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: tira la Bahrain sul San Pellegrino, la fuga con Ciccone e Formolo è a 5’30” (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 14.32 Si segnala intanto il ritiro di David de la Cruz, scalatore spagnolo dell’Astana. 14.30 Sempre Sütterlin a fare l’andatura in gruppo, il cui distacco è ora di 5’25”. 14.28 Per ora tengono Covi e Zardini. Mentre ci viene segnalato il ritiro di David de la Cruz. Un uomo in meno al supporto di Vincenzo Nibali. 14.27 Completate le prime due ore di corsa. Media oraria di 38,9 km/h finora. 14.25 Pendenze durissime in questo tratto per i battistrada. Faticano a tenere le ruote Covi e Zardini. 14.24 Giulio Ciccone si porta nelle posizioni di testa tra i battistrada. L’abruzzese sembra avere una grande gamba. 14.22 Lungo colloquio tra Mikel Landa e Vincenzo Nibali. 14.19 Da un ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 14.32 Si segnala intanto il ritiro di David de la Cruz, scalatore spagnolo dell’Astana. 14.30 Sempre Sütterlin a fare l’andatura in gruppo, il cui distacco è ora di 5’25”. 14.28 Per ora tengono Covi e Zardini. Mentre ci viene segnalato il ritiro di David de la Cruz. Un uomo in meno al supporto di Vincenzo Nibali. 14.27 Completate le prime due ore di corsa. Media oraria di 38,9 km/h finora. 14.25 Pendenze durissime in questo tratto per i battistrada. Faticano a tenere le ruote Covi e Zardini. 14.24 Giuliosi porta nelle posizioni di testa tra i battistrada. L’abruzzese sembra avere una grande gamba. 14.22 Lungo colloquio tra Mikel Landa e Vincenzo Nibali. 14.19 Da un ...

