LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA | Covi sogna l’impresa | inseguitori a due minuti | gruppo lontano

(Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 16.20 Addirittura 2’30” il ritardo degli: nessuno è brillante. 16.18 Termina l’avventura di Andrea Vendrame e Mathieu Van der Poel. 16.16 Alleggerisce il rapporto Alessandroin questo tratto di falsopiano a sfavore. 16.15 Vendrame e Van der Poel stanno per essere inglobati nelmaglia rosa. 16.13ha attaccato a 53,7 km dall’arrivo ed è solo da quasi trenta chilometri. 16.11 Sempre la Bahrain-Victorious a guidare il, ma non si smuovono le acque. 16.10 Fra gliprovano a collaborare Ciccone, Arensman e i due uomini della Jumbo-Visma, ma non ...

eiitsauro : QUALCUNO REGISTRI QUELLA LIVE CHE IO STO IN GIRO - SSportNetwork : #SaturdayFever #Ciclismo #Giro A 25 km dal termine resiste il sogno di #Covi, che ha due minuti e mezzo di vantaggi… - Sportstream241 : RT @Sportstream241: Giro d’Italia 2022 livestream 20e Etappe - SSportNetwork : #SaturdayFever #Ciclismo #Giro Grande soddisfazione per Alessandro #Covi, che tra due ali di folla si prende la… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Ciclismo #Giro 5km alla fine del #Pordoi con #Covi che sta tentando di allungare al comando, ora ha… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA DIRETTADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 16.15 Leclerc si rilancia per un altro. 16.15 Impressionante Magnussen quinto con la Haas a 0.500, mentre Mick ...Ore 13:57 - Prove libere 3, Perez davanti alle Ferrari Sergio Perez con la Red Bull ha firmato ilpiù veloce allo scadere, precedendo di 41 millesimi Leclerc. Sainz è a 370 millesimi, quarto è ... Giro d'Italia, la 20^ tappa in diretta LIVE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 16.05 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa Diretta Live. Ap ...Giro d'Italia: 20a tappagara su strada gara su stradanuvoloso 22°Cdistanza 168 chilometriPosizione 12:24: belluno - 17:13: Passo di Fedaiaancora45 ...