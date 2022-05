LIVE – Giorgi-Sabalenka, terzo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 28 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Giorgi-Sabalenka, sfida valida per il terzo turno del Roland Garros 2022. Il bilancio dei precedenti è 1-1. L’azzurra si è aggiudicata l’ultimo scontro diretto lo scorso giugno (quarti di finale a Eastbourne). Con una vittoria centrerebbe per la prima volta in carriera gli ottavi di finale dello Slam parigino. Camila sembra molto in fiducia dopo i due bei successi riportati rispettivamente contro la cinese Zhang e la kazaka Putintseva. Vedremo se riuscirà a dare seguito all’ottimo stato di forma contro la biellorussa, testa di serie numero sette della manifestazione. Quest’ultima partirà con i favori del pronostico ma l’incontro si prospetta molto aperto tra due giocatrici dal gioco molto speculare. ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Ile latestuale di, sfida valida per ildel. Il bilancio dei precedenti è 1-1. L’azzurra si è aggiudicata l’ultimo scontro diretto lo scorso giugno (quarti di finale a Eastbourne). Con una vittoria centrerebbe per la prima volta in carriera gli ottavi di finale dello Slam parigino. Camila sembra molto in fiducia dopo i due bei successi riportati rispettivamente contro la cinese Zhang e la kazaka Putintseva. Vedremo se riuscirà a dare seguito all’ottimo stato di forma contro la biellorussa, testa di serie numero sette della manifestazione. Quest’ultima partirà con i favori del pronostico ma l’incontro si prospetta molto aperto tra due giocatrici dal gioco molto speculare. ...

