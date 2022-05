LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: orario TV8 qualifiche. FP3 dalle 13.00, Ferrari senza paura! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: orario qualifiche GP MONTECARLO IN CHIARO LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2 LA Ferrari REAGISCE DOPO BARCELLONA. VENERDI’ INCORAGGIANTE senza ILLUSIONI LE qualifiche DETERMINANTI A MONTECARLO LA STRATEGIA IN GARA: UNA SOLA SOSTA, SCELTA OBBLIGATA LECLERC E SAINZ VOLANO NEI SINGOLI SETTORI A Monaco MERCEDES PIU’ IN DIFFICOLTA’ A MONTECARLO: LE CAUSE CHARLES LECLERC: “DOBBIAMO ANCORA LAVORARE SULLA MESSA A PUNTO” CARLOS SAINZ: “SENSAZIONI INCORAGGIANTI QUEST’OGGI” MAX VERSTAPPEN: “DOBBIAMO LAVORARE PER TROVARE IL BILANCIAMENTO” LEWIS HAMILTON: “PISTA PIENA DI BUCHE, E’ TREMENDO” SERGIO PEREZ: “LE Ferrari SONO MOLTO VELOCI” LANDO NORRIS: “MI SENTO MOLTO ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8:GP MONTECARLO IN CHIARO LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2 LAREAGISCE DOPO BARCELLONA. VENERDI’ INCORAGGIANTEILLUSIONI LEDETERMINANTI A MONTECARLO LA STRATEGIA IN GARA: UNA SOLA SOSTA, SCELTA OBBLIGATA LECLERC E SAINZ VOLANO NEI SINGOLI SETTORI AMERCEDES PIU’ IN DIFFICOLTA’ A MONTECARLO: LE CAUSE CHARLES LECLERC: “DOBBIAMO ANCORA LAVORARE SULLA MESSA A PUNTO” CARLOS SAINZ: “SENSAZIONI INCORAGGIANTI QUEST’OGGI” MAX VERSTAPPEN: “DOBBIAMO LAVORARE PER TROVARE IL BILANCIAMENTO” LEWIS HAMILTON: “PISTA PIENA DI BUCHE, E’ TREMENDO” SERGIO PEREZ: “LESONO MOLTO VELOCI” LANDO NORRIS: “MI SENTO MOLTO ...

