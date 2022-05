LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: orario gara TV8. Marko non sa perdere: “Leclerc andava penalizzato”. La risposta della Ferrari (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE VIDEO INCIDENTE SAINZ-PEREZ COS’E’ SUCCESSO TRA SAINZ E PEREZ? LA DINAMICA DELL’INCIDENTE CHARLES Leclerc: “POLE SPECIALE CON UNA MACCHINA FANTASTICA” CARLOS SAINZ: “MI DISPIACE TERMINARE CON LA BANDIERA ROSSA” LAURENT MEKIES: “CONTENTO PER LA Ferrari, DOMANI POTREBBE PIOVERE” HELMUT Marko ATTACCA LA Ferrari: “Leclerc DOVEVA ESSERE penalizzato” Ferrari, E’ IL MOMENTO DI TIRARE FUORI GLI ARTIGLI CARLOS SAINZ SOTTO ESAME A MONTECARLO, DOVRA’ AIUTARE Leclerc orario gara TV8 DOMENICA 29 MAGGIO LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE VIDEO INCIDENTE SAINZ-PEREZ COS’E’ SUCCESSO TRA SAINZ E PEREZ? LA DINAMICA DELL’INCIDENTE CHARLES: “POLE SPECIALE CON UNA MACCHINA FANTASTICA” CARLOS SAINZ: “MI DISPIACE TERMINARE CON LA BANDIERA ROSSA” LAURENT MEKIES: “CONTENTO PER LA, DOMANI POTREBBE PIOVERE” HELMUTATTACCA LA: “DOVEVA ESSERE, E’ IL MOMENTO DI TIRARE FUORI GLI ARTIGLI CARLOS SAINZ SOTTO ESAME A MONTECARLO, DOVRA’ AIUTARETV8 DOMENICA 29 MAGGIO LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, ...

SkySportF1 : ?? La top 10 in griglia domani nel GP di Monaco, alle 15 LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K I risultati delle quali… - SkySportF1 : ???? A stretto contatto col circuito di Monaco ?? Scendiamo in pista per le #FP3 alle 13 LIVE su Sky Sport F1 e Sky S… - SkySportF1 : Formula 1, GP di Monaco: le qualifiche alle 16 LIVE da Montecarlo. Alle 13 le #FP3 in diretta su Sky Sport F1 e Sky… - infoitsport : LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: pole di Leclerc, assurdo incidente tra Perez e Sainz, 4° Verstappen! - Luca_Zunino : Formula 1, GP di Monaco: prima fila tutta Ferrari con la pole di Leclerc, seguito da Sainz. Seconda fila Red Bull c… -