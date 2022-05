LIVE Camila Giorgi-Sabalenka 4-6 6-1 6-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: straordinaria impresa dell’azzurra, che stacca il pass per gli ottavi! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Camila Giorgi b. Aryna Sabalenka 4-6 6-1 6-0!!! Ennesimo errore della bielorussa, ed una straordinaria Camila vola per la prima volta in carriera agli ottavi dello Slam parigino. AD-40 Servizio vincente Giorgi. MATCH POINT. 40-40 E’ lunga la risposta di Aryna sulla seconda dell’azzurra. 30-40 Palla break Sabalenka. Dritto vincente della numero 7 WTA. 30-30 Gran smorzata di dritto di Sabalenka, che non molla. 30-15 Risposta vincente di rovescio per la bielorussa. 30-0 Dritto in corsa vincente SPAVENTOSO di Camila! 15-0 Non passa la risposta di Sabalenka. 5-0 Break Giorgi! Risposta vincente di ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAb. Aryna4-6 6-1 6-0!!! Ennesimo errore della bielorussa, ed unavola per la prima volta in carriera agli ottavi dello Slam parigino. AD-40 Servizio vincente. MATCH POINT. 40-40 E’ lunga la risposta di Aryna sulla seconda. 30-40 Palla break. Dritto vincente della numero 7 WTA. 30-30 Gran smorzata di dritto di, che non molla. 30-15 Risposta vincente di rovescio per la bielorussa. 30-0 Dritto in corsa vincente SPAVENTOSO di! 15-0 Nona la risposta di. 5-0 Break! Risposta vincente di ...

