LIVE Camila Giorgi-Sabalenka 3-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il punteggio segue l’andamento dei servizi (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Fuori misura il dritto difensivo dell’azzurra. 3-2 Game Giorgi. Splendida seconda al centro e chiusura con il dritto da parte dell’azzurra. Pur sprecando tre palle game Camila torna nuovamente a condurre. AD-40 servizio vincente provvidenziale di Camila. 40-40 Finisce a metà rete il dritto della marchigiana in uscita dal servizio. Si va ai vantaggi. 40-30 Rovescio vincente di Sabalenka, resta una sola palla del 3-2 Giorgi. 40-15 Cerca troppo l’angolo stretto Camila, il cui dritto termina in corridoio. 40-0 ACE Giorgi, il secondo dell’incontro. 30-0 Ottima seconda dell’azzurra, che trova poi il vincente con il rovescio in contropiede. 15-0 Primo scambio ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Fuori misura il dritto difensivo dell’azzurra. 3-2 Game. Splendida seconda al centro e chiusura con il dritto da parte dell’azzurra. Pur sprecando tre palle gametorna nuovamente a condurre. AD-40o vincente provvidenziale di. 40-40 Finisce a metà rete il dritto della marchigiana in uscita dalo. Si va ai vantaggi. 40-30 Rovescio vincente di, resta una sola palla del 3-2. 40-15 Cerca troppo l’angolo stretto, il cui dritto termina in corridoio. 40-0 ACE, il secondo dell’incontro. 30-0 Ottima seconda dell’azzurra, che trova poi il vincente con il rovescio in contropiede. 15-0 Primo scambio ...

