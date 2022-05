LIVE Atletica, Diamond League Eugene 2022 in DIRETTA: Caironi domina i 100 T63 col record mondiale! Personale per Sabbatini (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57: E’ il momento dei 400 piani uomini con al via Montgomery (Usa), Norwood (Usa), Deadmon (Usa), Norman (Usa), James (Grn), Cherry (Usa), Richards (Tto), Hudson-Smith (Gbr), Makwala (Bot) 22.56: Davis in testa dopo la prima rotazione del lungo con 6.70 22.53: Srepitoso finale della kenyana Kipyegon che stabilisce il nuovo mondiale stagionale con 3’52?59, secondo posto per l’etiope Tsegay con 3’54?21, terza la canadese Debues-Stafford con 3’58?62. Decimo posto per una buona Gaia Sabbatini che stabilisce il record Personale con 4’01?93 22.50: Tsegay e Kipyegon seguono la lepre. Sabbatini è penultima 22.48: Al via i 1500 femminili con Gaia Sabbatini. Queste le protagoniste: Fleury (Fra), Sabbatini (Ita), ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.57: E’ il momento dei 400 piani uomini con al via Montgomery (Usa), Norwood (Usa), Deadmon (Usa), Norman (Usa), James (Grn), Cherry (Usa), Richards (Tto), Hudson-Smith (Gbr), Makwala (Bot) 22.56: Davis in testa dopo la prima rotazione del lungo con 6.70 22.53: Srepitoso finale della kenyana Kipyegon che stabilisce il nuovo mondiale stagionale con 3’52?59, secondo posto per l’etiope Tsegay con 3’54?21, terza la canadese Debues-Stafford con 3’58?62. Decimo posto per una buona Gaiache stabilisce ilcon 4’01?93 22.50: Tsegay e Kipyegon seguono la lepre.è penultima 22.48: Al via i 1500 femminili con Gaia. Queste le protagoniste: Fleury (Fra),(Ita), ...

LIVE Atletica, Meeting Trieste 2022 in DIRETTA: Tamberi si ferma a 2.15. Filippo Tortu vince con 10"14 ventoso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46: Per oggi è tutto ma fra meno di due ore saremo di nuovo live con la Diamond League da Eugene. A più tardi! Buona serata 19.45: Si chiude qui il ungo po ...

LIVE Alle 21 Liverpool-Real Madrid: Ancelotti va a caccia della sua quarta Champions Il tecnico italiano insegue il primato assoluto per un allenatore. Salah contro Benzema, i colpi di Mané e Modric: storia, blasone e talento in questa sfida stellare ...