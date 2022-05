Liliana Resinovich: il giallo dei suoi “ultimi” 11 passi (Di sabato 28 maggio 2022) Potrebbe essere ad una svolta il giallo di Liliana Resinovich? E’ quanto trapela tra gli ambienti giornalistici e reso noto dall’ultima puntata di Quarto Grado. La trasmissione ha svelato un nuovo giallo nel giallo: quello del contapassi del cellulare della donna. Liliana Resinovich ed il giallo del contapassi Alle 8.38 del 14 dicembre scorso, giorno della scomparsa di Lilly, il contapassi del suo iphone rivela che il suo cellulare si muove dentro casa di 7 metri e 70 centimetri per un totale di 11 passi. Chi tiene il cellulare in mano e chi si muove in casa in quel lasso di tempo? Alle 8.22 di quella mattina Liliana chiama Claudio Sterpin, l'”amico speciale”, prima ... Leggi su chihaucciso (Di sabato 28 maggio 2022) Potrebbe essere ad una svolta ildi? E’ quanto trapela tra gli ambienti giornalistici e reso noto dall’ultima puntata di Quarto Grado. La trasmissione ha svelato un nuovonel: quello del contadel cellulare della donna.ed ildel contaAlle 8.38 del 14 dicembre scorso, giorno della scomparsa di Lilly, il contadel suo iphone rivela che il suo cellulare si muove dentro casa di 7 metri e 70 centimetri per un totale di 11. Chi tiene il cellulare in mano e chi si muove in casa in quel lasso di tempo? Alle 8.22 di quella mattinachiama Claudio Sterpin, l'”amico speciale”, prima ...

