Liberalizzazione e DDL concorrenza | perché stiamo svendendo l’Italia

(Di sabato 28 maggio 2022) Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito riguardo l’applicazione della direttiva Europea, c.d Bolkestein, al settore delle concessioni balneari italiane. Ma non solo, nel cosiddetto DDLvi sarebbero stravolgimenti in arrivo anche per il settore del trasporto pubblico e delle licenze taxi. Il governo Draghi punta ad una maggioredi questi settori. “Garantire una maggiore“, significa “migliorare la qualità dei servizi per il cittadino” spiega il Premier. Come evitare uno spreco di denaro pubblico, risolvere le incongruenze dei bilanci statali di settore, disincentivare rapporti clientelari con le Amministrazioni locali. Tutte frasi note dal manuale di fede liberista. Dove liberalizzare è la sola via per curare la mala amministrazione. @Wynn Pointaux da PixabayEppure questa storia nel nostro ...

Advertising

HabuRedacted : @Cardocan1 @GuidoAnzuoni @Radicali Perché lo Stato non può decidere per me” e poi sono a favore della legalizzazion… -

giornalenordest

'Bene che ilconcorrenza sia finalmente uscito dal pantano parlamentare: è di per sé una buona ... con un testo vago che offre, di fatto, una scappatoia per sospendere laalmeno ..."Bene che ilconcorrenza sia finalmente uscito dal pantano parlamentare: è di per sé una buona ... con un testo vago che offre, di fatto, una scappatoia per sospendere laalmeno ... DDL Concorrenza/No dei tassisti alle liberalizzazioni incontrollate – Giornale Nord Est Il testo lunedì sarà approvato al Senato per poi passare alla Camera, dove la coalizione governativa dovrà affrontare il nodo-taxi. Solo su un capitolo non è stato possibile trovare alcuna mediazione ...Nuove regole per le concessioni balneari, che dal primo gennaio 2024 dovranno essere assegnate in base alle gare, ma anche riordino dei servizi ...