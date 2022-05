L’ex azzurro scrive una lettera da brividi per Napoli: “Accoglienza unica” (Di sabato 28 maggio 2022) Napoli resta nel cuore di (quasi) tutti i calciatori che vengono a giocare nel capoluogo campano. Sono tantissime le testimonianze di giocatori e i loro familiari che restano innamorati di questa città e tornano spesso a visitarla. Negli scorsi giorni, però, ha fatto visita per la prima volta (da turista) un ex giocatore dell’Inter: si tratta del brasiliano Zé Maria. Il difensore brasiliano ha giocato in Italia con le maglie di Parma, Perugia e Inter. Ze Marialettera di Zé Maria a Napoli: “Che piacere!” Zé Maria, in un post pieno di foto di Napoli pubblicato sul suo profilo Instagram, ha voluto omaggiare la città partenopea. Queste le sue parole da pelle d’oca. “Napule è mille culure…fare un giro, per la prima volta, nel centro di Napoli mi ha fatto veramente tanto piacere, la gente gioca ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 28 maggio 2022)resta nel cuore di (quasi) tutti i calciatori che vengono a giocare nel capoluogo campano. Sono tantissime le testimonianze di giocatori e i loro familiari che restano innamorati di questa città e tornano spesso a visitarla. Negli scorsi giorni, però, ha fatto visita per la prima volta (da turista) un ex giocatore dell’Inter: si tratta del brasiliano Zé Maria. Il difensore brasiliano ha giocato in Italia con le maglie di Parma, Perugia e Inter. Ze Mariadi Zé Maria a: “Che piacere!” Zé Maria, in un post pieno di foto dipubblicato sul suo profilo Instagram, ha voluto omaggiare la città partenopea. Queste le sue parole da pelle d’oca. “Napule è mille culure…fare un giro, per la prima volta, nel centro dimi ha fatto veramente tanto piacere, la gente gioca ...

