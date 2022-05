L’Eredità 28 maggio 2022, Silvia questa sera alla ghigliottina non ce la fa (Di sabato 28 maggio 2022) Nella puntata di quest’oggi – 28 maggio 2022 – è giunta al gioco finale de L’Eredità per la seconda volta consecutiva Silvia. La campionessa s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 6.563 euro (dopo cinque dimezzamenti: un vero e proprio disastro) e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Cattedrale Buio Bilancio Voce Chiuso. La campionessa – che ieri è riuscita a vincere alla ghigliottina – s’è così espressa in merito, in maniera assolutamente categorica: “Non c’è” . La parola scelta dalla campionessa quest’oggi – con ben poca convinzione – è stata Deserto. Ed in effetti la parola scelta dagli autori era un’altra: Capitolo. Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 28 maggio 2022) Nella puntata di quest’oggi – 28– è giunta al gioco finale deper la seconda volta consecutiva. La campionessa s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 6.563 euro (dopo cinque dimezzamenti: un vero e proprio disastro) e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Cattedrale Buio Bilancio Voce Chiuso. La campionessa – che ieri è riuscita a vincere– s’è così espressa in merito, in maniera assolutamente categorica: “Non c’è” . La parola scelta dcampionessa quest’oggi – con ben poca convinzione – è stata Deserto. Ed in effetti la parola scelta dagli autori era un’altra: Capitolo. Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte ...

