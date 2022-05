Le mestruazioni si accompagnano spesso a forti dolori Anche in Italia si parla di congedo mestruale Ma intanto | ecco come alleviare le problematiche legate al ciclo

Leggi su iodonna

(Di sabato 28 maggio 2022) Leper molte donne sono associate ainvalidanti, che possono interferire con le normali attività quotidiane. È per questo che in Spagna si va verso il “” di tre giorni al mese per le donne con unparticolarmente doloroso. Sabato 28 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’Igiene, un’occasione per riaccendere i riflettori sul temanel nostro Paese.: gli esercizi per ridurre il dolore guarda le foto ...