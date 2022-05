Le lacrime di Giorgia Palmas mentre Filippo Magnini racconta del legame con la figlia Sofia (Di sabato 28 maggio 2022) Filippo Magnini a Verissimo con gli occhi sempre lucidi racconta l’emozione del giorno del matrimonio. Sui social ha mostrato il ballo con Sofia, la figlia di Giorgia Palmas, ma c’è sato anche quello con la piccolina, con Mia. E’ con lei che ha ballato prima che crollasse dal sonno, è a lei che ha dedicato “Il mondo è mio”. Mia non ha ancora 2 anni e tutta la vita per essere felice. La felicità di Giorgia Palmas e Filippo Magnini è così evidente, lo mostrano in ogni frase, anche ricordando quel “prometto di amarti per sempre”, sono così emozionati nel vedere le immagini che Verissimo propone del loro giorno più bello. Sono bellissimi, innamorati e felici ma così semplici nel vivere il loro sogno. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 28 maggio 2022)a Verissimo con gli occhi sempre lucidil’emozione del giorno del matrimonio. Sui social ha mostrato il ballo con, ladi, ma c’è sato anche quello con la piccolina, con Mia. E’ con lei che ha ballato prima che crollasse dal sonno, è a lei che ha dedicato “Il mondo è mio”. Mia non ha ancora 2 anni e tutta la vita per essere felice. La felicità diè così evidente, lo mostrano in ogni frase, anche ricordando quel “prometto di amarti per sempre”, sono così emozionati nel vedere le immagini che Verissimo propone del loro giorno più bello. Sono bellissimi, innamorati e felici ma così semplici nel vivere il loro sogno. ...

Advertising

chiaxlarry : @giorgia_notari IL FABBRICANTE DI LACRIME ORA - giorgia_fgl : RT @Eli____sa__: Buongiornissimooo, oggi colazione con latte e lacrime ?????????????? K: puoi avvicinarti un po'? H: sono qui H: sono qui, stai… - C4N10NM00N_ : @giorgia_notari le lacrime che ci ho lasciato in quel libro ma è la vita - Hrts4Theo : @y6Ksh giorgia basya io sto in lacrime - hargoIden : vedrò harry con mio fratello e poi con giorgia e cristina non posso chiedere di più ho le lacrime agli occhi da die… -