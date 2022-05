“Le imprese dei dispositivi medici”: un confronto per il futuro della sanità (Di sabato 28 maggio 2022) I rappresentanti delle imprese dei dispositivi medici sono stati ricevuti dalla Presidente della Commissione sanità del Senato Annamaria Parente, presso il Senato della Repubblica in Sala Caduti di Nassirya. Obiettivo dell’incontro “Le imprese dei dispositivi medici per la diagnostica. Un confronto per il futuro della sanità”, promosso in collaborazione con Motore sanità, è stato fare il punto sulle sfide e le criticità di questo complesso periodo. Gli equilibri nazionali e internazionali che si sono creati dall’inizio della pandemia ad oggi mettono il settore in una condizione di svantaggio. Da un lato il quadro del commercio ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022) I rappresentanti delledeisono stati ricevuti dalla PresidenteCommissionedel Senato Annamaria Parente, presso il SenatoRepubblica in Sala Caduti di Nassirya. Obiettivo dell’incontro “Ledeiper la diagnostica. Unper il”, promosso in collaborazione con Motore, è stato fare il punto sulle sfide e le criticità di questo complesso periodo. Gli equilibri nazionali e internazionali che si sono creati dall’iniziopandemia ad oggi mettono il settore in una condizione di svantaggio. Da un lato il quadro del commercio ...

