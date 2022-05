Le frasi da chica mala e l’incapacità di leggere: ecco la morte (annunciata) della cultura (Di sabato 28 maggio 2022) Sono le frasi da chica mala, non lo sai? No, non lo so. Mi guardano scioccati. Chiedo lumi e loro me ne danno. Ridono, ammiccano, deridono con distacco questa moda ma capisco che ci stanno dentro fino al collo. Mi incuriosisco, approfondisco. Dopo aver capito sintetizzo così: orrore. La scrittura non è chiamata in causa, basta un “condividi” e – secondo te – hai detto a qualcuno quel che senti dentro usando frasi fatte. L’occhio (e l’orecchio) sui figli a volte precorre i dati, persino quelli di Save the Children per cui un ragazzo su due non comprende un testo scritto e al concorso dei magistrati nove candidati su dieci non sono passati. Alla fine i nodi vengono al pettine e questa smania di velocità e di perfettibilità, spacciata per magnifiche sorti e progressive internettiane, sta chiedendo il conto e i primi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Sono leda, non lo sai? No, non lo so. Mi guardano scioccati. Chiedo lumi e loro me ne danno. Ridono, ammiccano, deridono con distacco questa moda ma capisco che ci stanno dentro fino al collo. Mi incuriosisco, approfondisco. Dopo aver capito sintetizzo così: orrore. La scrittura non è chiamata in causa, basta un “condividi” e – secondo te – hai detto a qualcuno quel che senti dentro usandofatte. L’occhio (e l’orecchio) sui figli a volte precorre i dati, persino quelli di Save the Children per cui un ragazzo su due non comprende un testo scritto e al concorso dei magistrati nove candidati su dieci non sono passati. Alla fine i nodi vengono al pettine e questa smania di velocità e di perfettibilità, spacciata per magnifiche sorti e progressive internettiane, sta chiedendo il conto e i primi a ...

