Le foto satellitari della devastazione del Donbass da parte della Russia (Di sabato 28 maggio 2022) Le foto diffuse da Maxar Technologies mostrano la distruzione totale delle città ucraine da parte dell'artiglieria pesante dell'esercito russo: centinaia i crateri anche nei campi. E l'avanzata di Mosca prosegue. Zelensky: «Mosca ha cancellato città russofone dalla faccia della Terra»

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un video pubblicato dalla Cnn mostra nuove foto satellitari del porto di Sebastopoli, in Crimea, in cui s… - SkyTG24 : #Ucraina, foto satellitari mostrano navi russe che caricano grano - pranchere : RT @Corriere: ?? Le foto mostrano la distruzione delle città ucraine nel Donbass - Corriere : ?? Le foto mostrano la distruzione delle città ucraine nel Donbass - gaudenzio66 : RT @angzarre: Le navi russe stanno rubando il grano ucraino come dimostrano le foto satellitari. No, dai, difendeteli ancora sti ladri assa… -