(Di sabato 28 maggio 2022) La prima volta che capii che una donna poteva essere la parte forte d’una dinamica interpersonale avevo diciott’anni, e c’entrava Ray Liotta. Era uscito “Quei bravi ragazzi”, e Luca S. era andato a vederlo coi suoi amici. Luca S. era quello che si accoppiava con la mia compagna di banco. Impressionato dai personaggi cinematografici come possono esserlo i ragazzini, il giorno dopo venne a prenderla a scuola con quelli che, tapino, s’illudeva potessero essere i suoi nuovi modi da mafioso di provincia. Senza neanche scendere dalla Vespa, la abbrancò e le disse: io sono il tuo uomo e tu sei la mia donna. Lei rispose: guarda che noi siamo solo amici. Ci avrei messo un bel po’ di anni a far diventare quell’illuminazione comportamento, perché avevo pur sempre avuto una madre per cui il desiderio maschile era sacro, e perché qualunque psicanalista saprebbe spiegarvi che tra capire una dinamica ...

Linkiesta.it

... cioè una per cui il desiderio altrui è un problema altrui, sono comunque meno di quelli che ci stanno mettendo in media le mie coetanee, impegnate come sono ad assecondare leattiviste ...... facendola morire di noia con le loro, costringendola a dissimularla, quella noia, perché è ...quelle che pesano un chilo da bagnate e s'inventano d'avere la cellulite Chi è il pubblico... Le dolenze delle attiviste di Instagram (e noi, poveri noi) All’epoca mia ce la vedevamo tra adolescenti senza che agli adulti fregasse qualcosa. Ecco perché dovremmo ridere dei ragazzini disadattati che oggi scommettono tra di loro che si faranno la più cicci ...Chi si sente un impostore, chi subisce hair shaming (sì, esiste anche questa suscettibilità), chi è insofferente per la folla in centro. Il concetto di limite caratteriale è stato dichiarato superato ...