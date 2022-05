Lazio: Sarri ha questo sogno per il vice Immobile (Di sabato 28 maggio 2022) Maurizio Sarri vorrebbe Dries Mertens alla Lazio. L'attaccante del Napoli ha il contratto in scadenza e sarebbe il profilo migliore come... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Mauriziovorrebbe Dries Mertens alla. L'attaccante del Napoli ha il contratto in scadenza e sarebbe il profilo migliore come...

Advertising

Gazzetta_it : Lazio-Sarri, è fatta: matrimonio prolungato fino al 2025 - AlfredoPedulla : #Mertens, contatto con #Sarri. Ma precedenza e priorità alla trattativa rinnovo con il #Napoli (presto incontro). S… - AlfredoPedulla : #Lazio: #Patric ?, #Romagnoli ??, altri contatti per #Carnesecchi oggi prima scelta per la porta. E il contratto di… - LALAZIOMIA : Lazio: Sarri ha questo sogno per il vice Immobile - gianlucadel99 : @AlfredoPedulla Grazie signore il giorno in cui Sarri è venuto alla Lazio. Tutti giovani, un miracolo per chi è abi… -