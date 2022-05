Lazio, Leiva: “La mia avventura è finita, potrei anche rimanere in Italia ma non è scontato. Sulla Champions…” (Di sabato 28 maggio 2022) Lazio Leiva – Lucas Leiva, centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, parlando del suo futuro e della finale di Champions League. Ecco quanto affermato. “La mia avventura con la Lazio è finita. Ora devo aspettare, vado in vacanza e vediamo. L’Italia è stato un paese che mi ha fatto stare benissimo dal primo giorno, la mai famiglia è abituata. Vediamo se ci sarà la possibilità di continuare da voi, non è scontato, magari potrei rimanere. Sulla finale di Champions League? È la partita più importante, ma ho fiducia nel Liverpool che sta facendo una grande stagione. Spero che stasera finisca nel migliore dei modi. Il Liverpool ha giocato tre finali in cinque anni e ... Leggi su seriea24 (Di sabato 28 maggio 2022)– Lucas, centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, parlando del suo futuro e della finale di Champions League. Ecco quanto affermato. “La miacon la. Ora devo aspettare, vado in vacanza e vediamo. L’è stato un paese che mi ha fatto stare benissimo dal primo giorno, la mai famiglia è abituata. Vediamo se ci sarà la possibilità di continuare da voi, non è, magarifinale di Champions League? È la partita più importante, ma ho fiducia nel Liverpool che sta facendo una grande stagione. Spero che stasera finisca nel migliore dei modi. Il Liverpool ha giocato tre finali in cinque anni e ...

Advertising

LALAZIOMIA : LEIVA: 'CON LA LAZIO È FINITA MA VORREI RESTARE IN ITALIA' - Sportmediaset - SerPippo : RT @persemprecalcio: ??? Lucas #Leiva resterà in Italia? Le ultime notizie di mercato spingono il centrocampista della Lazio a rimanere nel… - LALAZIOMIA : Lazio, Lucas Leiva dice addio: 'Potrei rimanere in Italia, mi trovo bene qui' - - sportli26181512 : Lucas Leiva: 'Il Liverpool ha fatto tre finali in cinque anni, ho fiducia in loro': Il centrocampista in uscita dal… - yassine01937035 : RT @sportface2016: #Lazio, #Leiva ai saluti: 'La mia avventura in biancoceleste è finita, ma potrei restare in #SerieA' -