Lavoro povero: l'86% degli italiani chiede il salario minimo, partiti e sindacati lo bloccano. Sbarra al congresso Cisl: "La legge non serve" (Di sabato 28 maggio 2022) L'Italia è l'unico Paese sviluppato che dal 1990 ad oggi ha visto lo stipendio annuo medio diminuire. E gli effetti economici dell'invasione russa dell'Ucraina, dall'aumento delle bollette alla crescita dell'inflazione, stanno trasformando un annoso problema in un'emergenza sotto gli occhi di tutti. La fotografia di quanto gli italiani avvertano l'urgenza di un provvedimento è arrivata da una recente indagine condotta dall'istituto di ricerche Swg: l'86% degli intervistati si è espresso a favore di una legge sul salario minimo. I cittadini lo attendono, eppure il governo prende tempo, mentre dalle parti sociali arriva l'ennesimo attacco. Lo pronuncia il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, nelle conclusioni del congresso ...

