Laura Ziliani, l’ex vigilessa bresciana “strozzata a mani nude”: cosa emerge dagli interrogatori dei tre accusati dell’omicidio (Di sabato 28 maggio 2022) “Le abbiano dato i farmaci, poi le abbiano messo un sacchetto in testa e lo abbiamo chiuso. Laura non moriva e io e Silvia le abbiano stretto le mani al collo“: sono le parole con cui Mirto Milani ha raccontato l’omicidio dell‘ex vigilessa di Temù, Laura Ziliani, avvenuto nel Bresciano l’8 maggio 2021. Ad uccidere la donna sarebbe stato il “trio criminale” – come definito dagli inquirenti nel corso delle indagini – composto dalle due figlie, Paola (20 anni, compiuti tre mesi fa) e Silvia Zani (27 anni) e da Mirto Milani (28 anni), fidanzato di Silvia e amante di Paola. Paola Ziliani è stata l’ultima ad aver ammesso di aver partecipato all’omicidio, per cui è stato confermato il movente economico. I tre – a quanto emerso dagli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) “Le abbiano dato i farmaci, poi le abbiano messo un sacchetto in testa e lo abbiamo chiuso.non moriva e io e Silvia le abbiano stretto leal collo“: sono le parole con cui Mirto Milani ha raccontato l’omicidio dell‘exdi Temù,, avvenuto nel Bresciano l’8 maggio 2021. Ad uccidere la donna sarebbe stato il “trio criminale” – come definitoinquirenti nel corso delle indagini – composto dalle due figlie, Paola (20 anni, compiuti tre mesi fa) e Silvia Zani (27 anni) e da Mirto Milani (28 anni), fidanzato di Silvia e amante di Paola. Paolaè stata l’ultima ad aver ammesso di aver partecipato all’omicidio, per cui è stato confermato il movente economico. I tre – a quanto emerso...

