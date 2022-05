Lanciarazzi a lungo raggio all' Ucraina | gli Usa vogliono annientare la Russia

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 maggio 2022) L'riceve ulteriori aiuti dagli Usa. L'amministrazione guidata da Joe Biden ha approvato l'invio di sistemi missilistici a lancio multiplo ain, un trasferimento significativo che potrebbe aiutare enormemente la difesa dell'del suo territorio nella regione del Donbass, che lasta cercando di conquistare completamente. Il New York Times fa sapere che il trasferimento sarà probabilmente annunciato la prossima settimana, come spiegato da un funzionario governativo, che ha parlato in condizione di anonimato al quotidiano statunitense. Le armi nel trasferimento includerannomobili che possono sparare molto più lontano dei lanciatori che l'sta usando ora.