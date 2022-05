Laboratorio analisi sotto affanno, tetto di solo 25 prenotazioni al giorno: primi posti liberi a fine giugno (Di sabato 28 maggio 2022) SENIGALLIA - Inserito un tetto massimo di 25 prenotazioni al giorno per il Laboratorio analisi dell'ospedale, dove per un esame si deve attendere oltre un mese. Ieri la prima data disponibile era ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 28 maggio 2022) SENIGALLIA - Inserito unmassimo di 25alper ildell'ospedale, dove per un esame si deve attendere oltre un mese. Ieri la prima data disponibile era ...

Advertising

GuidoAnzuoni : @CristinaDragani @noth2loos @GiuliaCortese1 @ricpuglisi @CarloCalenda @FlipMagazine_FM @NicolaPorro @avvbenedetto… - toscana24_ : Una startup di Capannori fra le 10 di Up2Stars. E’ il primo laboratorio industriale su chip per analisi in tempo r… - g_sr : @NullOthersider Ah, poi l'ho raccontato in laboratorio, e mi ha detto che un caffè amaro CINQUE ORE prima delle ana… - ksoo_smile : Era quasi al laboratorio di analisi e poi ho ricordato di non aver rimesso i documenti nel portafoglio e sono dovut… - AlicjaYe : @femmefleurie Scienze chimiche, premetto che lavoro già come perito in laboratorio di analisi, penso che mi butterò… -