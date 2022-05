La Ue vuole salvare il grano e si rischia la guerra navale con la Russia (Di sabato 28 maggio 2022) Una delle conseguenze peggiori della guerra scatenata dall'invasione della Russia è quella delle mancate esportazioni del grano ucraino. E ora, per correre ai ripari, l'Unione europea sta valutando una missione navale per aiutare ad esportare grano dall'Ucraina. A sostenerlo è il quotidiano spagnolo El País, citando fonti di Bruxelles, secondo le quali il vertice Ue che inizierà lunedì solleverà il problema dell'aumento del rischio di fame nei paesi dipendenti dalle esportazioni agricole di Kiev. L'Ue starebbe anche discutendo la possibilità di avviare una missione navale per scortare navi mercantili dall'Ucraina attraverso il Mar Nero, in particolare dal porto di Odessa. Un'idea che non si annuncia come di facile realizzazione. Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Una delle conseguenze peggiori dellascatenata dall'invasione dellaè quella delle mancate esportazioni delucraino. E ora, per correre ai ripari, l'Unione europea sta valutando una missioneper aiutare ad esportaredall'Ucraina. A sostenerlo è il quotidiano spagnolo El País, citando fonti di Bruxelles, secondo le quali il vertice Ue che inizierà lunedì solleverà il problema dell'aumento del rischio di fame nei paesi dipendenti dalle esportazioni agricole di Kiev. L'Ue starebbe anche discutendo la possibilità di avviare una missioneper scortare navi mercantili dall'Ucraina attraverso il Mar Nero, in particolare dal porto di Odessa. Un'idea che non si annuncia come di facile realizzazione.

