La trasferta alternativa dei tifosi del Liverpool | in Francia col barcone

Advertising

L'Eco di Bergamo

Sta facendo il giro del web questo video che vede protagonisti alcuni tifosi del Liverpool, che hanno deciso di raggiungere la squadra a Parigi, dove si disputa la finale di Champions League contro il ...... partiamo in svantaggio, è vero, come se giocassimo in. Ma il Pd ha sui territori forza e ... È su questache si costruirà tutto il resto. Catasto, balneari, politica internazionale:... Zapata, lavoro parziale con i compagni. Può recuperare per la trasferta di La Spezia Calciomercato Roma, non tramonta lo scenario in Serie A per rinforzare lo scacchiere di Mourinho in vista del prossimo campionato.