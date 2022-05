La tennista ha uno scatto d'ira: la racchetta finisce in faccia al bambino (Di sabato 28 maggio 2022) Irina Begu ha scagliato per terra la sua racchetta che rimbalzando è finita in faccia ad un bambino tra il pubblico. Solo warning e nessuna squalifica per la romena che ha scatenato l'ira della sua avversaria Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 maggio 2022) Irina Begu ha scagliato per terra la suache rimbalzando è finita inad untra il pubblico. Solo warning e nessuna squalifica per la romena che ha scatenato l'ira della sua avversaria

