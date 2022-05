(Di sabato 28 maggio 2022) I pronostici asfiorano la divinazione. Secondo i cacciatori di segni, conta perfino il giorno in cui i film sono passati in concorso. Mai troppo presto: il festival dura dodici giorni, forse anche la giuria che vede 21 film ha la memoria cedevole (ogni presidente decide i ritmi di lavoro: chi discute i film a uno a uno, chi aspetta di averli visti tutti per aprire il dibattito). La fine porta piuttosto bene: “Rosetta”, Palma d’oro degli allora sconosciuti Dardenne, fece scattare il passaparola l’ultimo giorno, con le valige quasi fatte. Tra gli ultimi arrivi, ben avviato verso la Palma d’oro e già ricco di molte stellette, c’è “Close” di Lukas Dhont, belga delle Fiandre. Trentun anni – il più giovane in concorso – già al suo secondo. Nel 2018 aveva portato “Girl”: un ragazzo che si sente femmina, scuola e genitori lo assistono. Vuole ...

cinefilosit : Cannes 75: i vincitori della 25a Selezione La Cinef, vince Valerio Ferrara #ILoveCInefilos - _predawnchaos : della selezione courtmetrages cannes 2022 guardo l'essenziale - ekuonews : Cannes, alla selezione un cineasta abruzzese con una prima costata 500 euro! - Mimmo_Verdesca : RT @Mimmo_Verdesca: È bellissimo essere al @Festival_Cannes, dopo due anni dalla selezione ufficiale a #CannesClassics del mio film #Alida.… - mixborghi : RT @Mimmo_Verdesca: È bellissimo essere al @Festival_Cannes, dopo due anni dalla selezione ufficiale a #CannesClassics del mio film #Alida.… -

Il Foglio

Sono stati appena assegnati i premi della sezione Un Certain Regard del Festival di, tradizionalmente considerata la più importante e prestigiosa dopo il Concorso principale. Nelladi quest'anno il primo film a essere presentato era stato Father and soldier di ......tutta la giornata il festivaliero tipico può approfittare della ripresa dei titoli della... E' la regola die il segreto della Palma d'oro è tra i meglio conservati al mondo, fino all'... La selezione di Cannes riesce meglio di quanto sperato Tutti i premi assegnati per la sezione Un Certain Regard di Cannes, dove ha trionfato Les Pires di Lise Akoka & Romane Gueret ...Tutta la Croisette si ferma col fiato sospeso,in attesa del rituale più atteso, la consegna dei premi della 75/a edizione prevista per le 20.30 nella cornice solenne dell'Auditorium Lumière. Nel corso ...