La rivelazione di Mikhail Shishkin | Loro sono peggio di lui | vi dico che fine farà Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022)è in esilio a Zurigo per essersi opposto all'annessione russa della Crimea. Ma non è Lenin, che da lì, dopo aver scritto L'imperialismo come fase suprema del capitalismo, partì sul vagone piombato per fare la Rivoluzione sovietica. Ora il romanziere russo che ha vinto il Premio Strega europeo 2022, coltiva una flebile speranza che a rovesciare lo Zar del XXI secolo siano i suoi compatrioti. Anche se sa di non poter fare affidamento su un'utopia, nulla gli vieta di immaginare un futuro migliore. Lo spiega in un colloquio con Il Federalista.ch, dicendosi convinto «che oggi la Russia è come spaccata in due: cidue popoli psicologicamente e mentalmente completamente diversi, che si definiscono entrambi russi». Da un lato, deve constatare che «la vecchia generazione è ancora saldamente sotto il martellamento costante ...