La regione di Kherson ora in mano ai russi chiude gli accessi al resto dell' Ucraina | Mosca annuncia un nuovo lancio del missile

Agenzia_Italia : ?? ???? #diretta #temporeale La Russia ???? ha chiuso i confini della regione di Kherson con le aree dell'Ucraina contr… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Guerra Ucraina, Putin: 'Vista la pressione della Nato, fondamentale il ruolo delle guardie di confine'. Mosca chiude 'front… - Erdsve : La regione di Kherson ha chiuso i confini con le regioni controllate dall'Ucraina. Ora solo i territori controllati… - for_ma : La regione di Zaporozhye, come la regione di Kherson, sta passando ai numeri russi che iniziano con il prefisso tel… - Antizanz : RT @putino: La regione di Kherson, per motivi di sicurezza, ha chiuso il proprio confine con le regioni di Mykolaiv e Dnipropetrovsk, contr… -

Nelladi, quasi interamente occupata, inclusa l'omonima città - capoluogo, i russi stanno organizzando un 'referendum' sulla creazione di una 'Repubblica' sul modello delle entità ...Zelensky promette che 'il Donbass sarà di nuovo ucraino'. Crisi alimentare, Putin: 'L'Ucraina smini i porti il prima possibile'. Il Cremlino valuta un secondo assalto a ...La guerra in Ucraina è giunta al novantaquattresimo giorno. La regione ucraina di Kherson, interamente occupata dalle forze russe, ha chiuso ogni accesso al resto del territorio dell'Ucraina. Il Creml ...Sono circa 30.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Mosca conferma conquista di Lyman nell'est. Kherson in mano russa chiude gli accessi al rest ...