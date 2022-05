La regina Elisabetta ha le idee chiare per il Giubileo: nessun dramma e pochi eletti al suo fianco (Di sabato 28 maggio 2022) Il Giubileo di Platino della regina Elisabetta è alle porte e si dice che la Sovrana non veda l’ora che arrivino i prossimi giorni per incontrare i nipoti Archie e Lilibet Diana. I Sussex, infatti, arriveranno a breve nel Regno Unito e, per l’occasione, Elisabetta II avrebbe ordinato di mettere da parte i drammi familiari. Durante i giorni del Giubileo, però, la piccola Lilibet compirà un anno, ma i festeggiamenti della regina potrebbero oscurare la festa della piccola Sussex. Tra le notizie ancora incerte che riguardano i preparativi per le celebrazioni, però, appaiono delle certezze. Lo splendido abito indossato dalla regina Elisabetta per l’incoronazione sarà esposto in mostra la Castello di Windsor. Per la parata del Trooping the Colour, inoltre, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 28 maggio 2022) Ildi Platino dellaè alle porte e si dice che la Sovrana non veda l’ora che arrivino i prossimi giorni per incontrare i nipoti Archie e Lilibet Diana. I Sussex, infatti, arriveranno a breve nel Regno Unito e, per l’occasione,II avrebbe ordinato di mettere da parte i drammi familiari. Durante i giorni del, però, la piccola Lilibet compirà un anno, ma i festeggiamenti dellapotrebbero oscurare la festa della piccola Sussex. Tra le notizie ancora incerte che riguardano i preparativi per le celebrazioni, però, appaiono delle certezze. Lo splendido abito indossato dallaper l’incoronazione sarà esposto in mostra la Castello di Windsor. Per la parata del Trooping the Colour, inoltre, ...

