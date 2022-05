"La prima volta che andai da lui trovai...". La Venier lo ha detto davvero, imbarazzo totale per Arbore: in tv la più privata delle rivelazioni (Di sabato 28 maggio 2022) Tra gli ospiti dello speciale di Domenica In andato in onda su Rai 1 venerdì 27 maggio, Renzo Arbore. Su del cantautore, nonché ex storico di Mara Venier, la conduttrice ha raccontato diversi aneddoti. Uno anche in grado di imbarazzarlo. Senza peli sulla lingua la Venier ha affermato: "Se io sono qui oggi, alla mia 13esima Domenica In, lo devo a lui". È stato proprio Arbore a volerla come condutrice nel 1993, così come ha confermato lui stesso: "Pensai subito che andava bene per quel programma". Poi si passa al loro privato e dopo diversi filmati Arbore ha detto: "Eravamo carini, molto belli, eravamo ragazzi…". Immediata la replica della Venier: "All'epoca avevi cinquant'anni e passa, io invece ero molto più giovane di te. Ci siamo tanto divertiti. Tu mi hai ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Tra gli ospiti dello speciale di Domenica In andato in onda su Rai 1 venerdì 27 maggio, Renzo. Su del cantautore, nonché ex storico di Mara, la conduttrice ha raccontato diversi aneddoti. Uno anche in grado di imbarazzarlo. Senza peli sulla lingua laha affermato: "Se io sono qui oggi, alla mia 13esima Domenica In, lo devo a lui". È stato proprioa volerla come condutrice nel 1993, così come ha confermato lui stesso: "Pensai subito che andava bene per quel programma". Poi si passa al loro privato e dopo diversi filmatiha: "Eravamo carini, molto belli, eravamo ragazzi…". Immediata la replica della: "All'epoca avevi cinquant'anni e passa, io invece ero molto più giovane di te. Ci siamo tanto divertiti. Tu mi hai ...

