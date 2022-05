La presentazione della due giorni di manifestazione “Eboli, Sport e Benessere” (Di sabato 28 maggio 2022) Si terrà martedì 31 maggio alle ore 10,30, nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Eboli, Sport e Benessere”, che si terrà in Piazza della Repubblica il 3 e il 4 giugno 2022, organizzata dal Comune di Eboli in partnership con “Remind”. Saranno presenti alla conferenza il Sindaco Mario Conte, il vicesindaco nonché Assessore allo Sviluppo Economico, Vincenzo Consalvo, l’assessore allo Sport Damiana Masiello e Luca di Tolla, biologo nutrizionista di Remind. Remind è l’organizzazione creata da Filippo Magnini, campione di nuoto, che insieme al suo team porta in tappe un messaggio fondamentale valido sia per gli Sportivi che per i giovani in genere: non arrendersi ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 28 maggio 2022) Si terrà martedì 31 maggio alle ore 10,30, nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia la conferenza stampa di”, che si terrà in PiazzaRepubblica il 3 e il 4 giugno 2022, organizzata dal Comune diin partnership con “Remind”. Saranno presenti alla conferenza il Sindaco Mario Conte, il vicesindaco nonché Assessore allo Sviluppo Economico, Vincenzo Consalvo, l’assessore alloDamiana Masiello e Luca di Tolla, biologo nutrizionista di Remind. Remind è l’organizzazione creata da Filippo Magnini, campione di nuoto, che insieme al suo team porta in tappe un messaggio fondamentale valido sia per gliivi che per i giovani in genere: non arrendersi ...

