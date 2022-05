La maestra fa cantare l’inno della Roma in classe, protestano i genitori dei laziali: «Mio figlio piangeva» – Il video (Di sabato 28 maggio 2022) In una scuola elementare di Roma, la Caterina Usai in zona Talenti, quartiere a nordest della città, la maestra ha fatto cantare agli alunni della II B l’inno della Roma con tanto di karaoke sulla lavagna elettronica, per celebrare la vittoria giallorossa in Conference League. La polemica, come riporta Repubblica, è montata in fretta. Pare che l’insegnante volesse semplicemente trasmettere i valori dello sport ai suoi alunni, ma alcuni genitori si sono lamentati: «I cori da stadio devono rimanere fuori dalle aule scolastiche». Un papà tifoso laziale all’edizione Romana di Repubblica ha poi raccontato che suo figlio è scoppiato in lacrime, mentre la maestra li costringeva a ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) In una scuola elementare di, la Caterina Usai in zona Talenti, quartiere a nordestcittà, laha fattoagli alunniII Bcon tanto di karaoke sulla lavagna elettronica, per celebrare la vittoria giallorossa in Conference League. La polemica, come riporta Repubblica, è montata in fretta. Pare che l’insegnante volesse semplicemente trasmettere i valori dello sport ai suoi alunni, ma alcunisi sono lamentati: «I cori da stadio devono rimanere fuori dalle aule scolastiche». Un papà tifoso laziale all’edizionena di Repubblica ha poi raccontato che suoè scoppiato in lacrime, mentre lali costringeva a ...

